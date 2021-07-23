Горан Пандев решил продолжить игровую карьеру. Он подпишет контракт с клубом Серии А

Фото: инстаграм Пандева/Автор неизвестен

Экс-форвард "Интера" и сборной Северной Македонии Горан Пандев принял решение отложить завершение клубной карьеры.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист в ближайшие дни должен встретится с руководством "Дженоа" для того, что подписать контракт на один сезон.

Отмечается, что Пандев хочет насладиться футболом еще один сезон при болельщиках на трибунах.

Напомним, что 27 июля игроку исполнится 38 лет.

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