Горан Пандев решил продолжить игровую карьеру. Он подпишет контракт с клубом Серии А

Теги дженоагоран пандевтрансферы

Горан Пандев решил продолжить игровую карьеру. Он подпишет контракт с клубом Серии АФото: инстаграм Пандева/Автор неизвестен

Экс-форвард "Интера" и сборной Северной Македонии Горан Пандев принял решение отложить завершение клубной карьеры.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист в ближайшие дни должен встретится с руководством "Дженоа" для того, что подписать контракт на один сезон.

Отмечается, что Пандев хочет насладиться футболом еще один сезон при болельщиках на трибунах.

Напомним, что 27 июля игроку исполнится 38 лет.

Также не пропустите: "Галатасарай" близок к подписанию контракта с игроком сборной Нидерландов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" обыграло "Ростов" Карпина в первом матче сезона РПЛ

"Динамо" обыграло "Ростов" Карпина в первом матче сезона РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов