Северомакедонский нападающий "Дженоа" Горан Пандев установил рекорд Серии А по числу выходов на замену с тех пор, как в турнире стали начислять три очка за победу (С 1994 года).

В матче 23-го тура чемпионата Италии с "Вероной" (2:2) форвард вышел на замену в 155-й раз и превзошел достижение Серджо Пеллиссье (154).

В нынешнем сезоне 37-летний Пандев провел за "Дженоа" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее он играл в Серии А за "Интер", "Лацио" и "Наполи".

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