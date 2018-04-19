Гордые "львы": Роналду вырывает ничью в матче с "Атлетиком"

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Гордые "львы": Роналду вырывает ничью в матче с "Атлетиком"

В 33-м туре испанской Примеры мадридский "Реал" принимал на домашнем стадионе "Атлетик" из Бильбао. Подопечные Зидана имели неплохие шансы закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы, ведь "Валенсия" свой матч проиграла. Впрочем, в случае победы "сливочных" отрыв "Атлетико" сокращался бы до одного балла, тем более что "матрасников" ожидал непростой выезд в Сан-Себастьян. Баски текущий сезон откровенно доигрывают – в еврокубки им уже не пробиться.

Неплохо начали поединок мадридцы, несколько хороших моментов для взятия ворот не реализовал Роналду, а затем "сливочные" пропустили. Кордоба проникающим пасом вывел на свидание с голкипером Уильямса, который довольно легко переиграл Наваса – 0:1. Тут же мог Криштиану сравнять счет в ответной атаке, но его с его ударом из пределов штрафной Аррисабалага справился.

Ожидаемо пошли мадридцы вперед, прижав соперника к чужим владения. Неустанно атаковал "Реал" ворота басков, в то время как последние практически не имели возможности чем-то ответить. Много борьбы было на поле в концовке тайма, что не позволило хозяевам акцентировано давить на подопечных Сиганды. Правда, в одном из моментов Асенсио мог сотворить настоящий шедевр: продрался он к чужим воротам, обыграв по пути троих защитников и пробив в дальний угол, но голкипер "львов" свою команду выручил.

Во второй половине "сливочные" продолжили искать подходы к воротам "Атлетика", вот только отдохнувшие баски долгое время сопротивлялись этому. Гости, порой, переходили даже в позиционное нападение, серьезно напрягая оборону "Реала". Время шло, а осады владений "львов" и близко не было, а в одном из моментов мяч каким-то чудом не оказался в сетке мадридцев. Провалились хозяева в обороне, после чего принялись расстреливать их баски: удар Кордобы практически по незащищенным воротам отбил грудью временный голкипер Карвахаль, а добивание Рауля Гарсии пришлось в перекладину.

За 20 минут до конца основного времени бросил Зидан в бой Иско и Бэйла. "Сливочные" как-то сразу активизировались, и вскоре Роналду мог сравнивать счет, но его удар с близкой дистанции накрыл Нуньес. "Атлетик" уже осознанно отошел назад, прижавшись к своим воротам, но "Реал" все никак не мог сообразить по-настоящему голевой момент.

В концовке поединка "Реал" пытался организовать подобие финального штурма, но "львы" действовали очень грамотно, достаточно высоко встречая соперника и не ограничиваясь игрой на отбой. И все же на 87-й минуте мадридцы добились своего: Карвахаль отбросил сферу Модричу, который из пределов штрафной пробил в дальний угол, а Роналду подкорректировал полет мяча – 1:1. Пытались хозяева на кураже вырвать победу, но остальные предпринятые ими попытки не увенчались успехом.

"Реал" –  "Атлетик" – 1:1

Голы: Уильямс, 14 – 0:1, Роналду, 87 – 1:1

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Васкес, Асенсио (Иско, 69), Бензема (Бэйл, 69), Роналду.

"Атлетик": Аррисабалага, Де Маркос, Мартинес, Нуньес, Баленсиага, Сан Хосе, Итурраспе, Рауль Гарсия, Кордоба (Муниаин, 70), Лекуэ (Сусаета, 79), Уильямс (Адурис, 85).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Хетафе 33 45
9 Сельта Виго 33 44
10 Жирона 32 44
11 Эйбар 33 43
12 Атлетик Бильбао 33 40
13 Реал Сосьедад 32 40
14 Леганес 33 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 33 36
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