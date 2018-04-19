Гордые "львы": Роналду вырывает ничью в матче с "Атлетиком"
В 33-м туре испанской Примеры мадридский "Реал" принимал на домашнем стадионе "Атлетик" из Бильбао. Подопечные Зидана имели неплохие шансы закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы, ведь "Валенсия" свой матч проиграла. Впрочем, в случае победы "сливочных" отрыв "Атлетико" сокращался бы до одного балла, тем более что "матрасников" ожидал непростой выезд в Сан-Себастьян. Баски текущий сезон откровенно доигрывают – в еврокубки им уже не пробиться.
Неплохо начали поединок мадридцы, несколько хороших моментов для взятия ворот не реализовал Роналду, а затем "сливочные" пропустили. Кордоба проникающим пасом вывел на свидание с голкипером Уильямса, который довольно легко переиграл Наваса – 0:1. Тут же мог Криштиану сравнять счет в ответной атаке, но его с его ударом из пределов штрафной Аррисабалага справился.
Ожидаемо пошли мадридцы вперед, прижав соперника к чужим владения. Неустанно атаковал "Реал" ворота басков, в то время как последние практически не имели возможности чем-то ответить. Много борьбы было на поле в концовке тайма, что не позволило хозяевам акцентировано давить на подопечных Сиганды. Правда, в одном из моментов Асенсио мог сотворить настоящий шедевр: продрался он к чужим воротам, обыграв по пути троих защитников и пробив в дальний угол, но голкипер "львов" свою команду выручил.
Во второй половине "сливочные" продолжили искать подходы к воротам "Атлетика", вот только отдохнувшие баски долгое время сопротивлялись этому. Гости, порой, переходили даже в позиционное нападение, серьезно напрягая оборону "Реала". Время шло, а осады владений "львов" и близко не было, а в одном из моментов мяч каким-то чудом не оказался в сетке мадридцев. Провалились хозяева в обороне, после чего принялись расстреливать их баски: удар Кордобы практически по незащищенным воротам отбил грудью временный голкипер Карвахаль, а добивание Рауля Гарсии пришлось в перекладину.
За 20 минут до конца основного времени бросил Зидан в бой Иско и Бэйла. "Сливочные" как-то сразу активизировались, и вскоре Роналду мог сравнивать счет, но его удар с близкой дистанции накрыл Нуньес. "Атлетик" уже осознанно отошел назад, прижавшись к своим воротам, но "Реал" все никак не мог сообразить по-настоящему голевой момент.
В концовке поединка "Реал" пытался организовать подобие финального штурма, но "львы" действовали очень грамотно, достаточно высоко встречая соперника и не ограничиваясь игрой на отбой. И все же на 87-й минуте мадридцы добились своего: Карвахаль отбросил сферу Модричу, который из пределов штрафной пробил в дальний угол, а Роналду подкорректировал полет мяча – 1:1. Пытались хозяева на кураже вырвать победу, но остальные предпринятые ими попытки не увенчались успехом.
"Реал" – "Атлетик" – 1:1
Голы: Уильямс, 14 – 0:1, Роналду, 87 – 1:1
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Васкес, Асенсио (Иско, 69), Бензема (Бэйл, 69), Роналду.
"Атлетик": Аррисабалага, Де Маркос, Мартинес, Нуньес, Баленсиага, Сан Хосе, Итурраспе, Рауль Гарсия, Кордоба (Муниаин, 70), Лекуэ (Сусаета, 79), Уильямс (Адурис, 85).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|33
|65
|5
|Бетис
|32
|52
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Севилья
|33
|48
|8
|Хетафе
|33
|45
|9
|Сельта Виго
|33
|44
|10
|Жирона
|32
|44
|11
|Эйбар
|33
|43
|12
|Атлетик Бильбао
|33
|40
|13
|Реал Сосьедад
|32
|40
|14
|Леганес
|33
|39
|15
|Алавес
|32
|38
|16
|Эспаньол
|33
|36
|17
|Леванте
|32
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|33
|27
|19
|Лас Пальмас
|32
|21
|20
|Малага
|32
|17