Горецка пропустит несколько матчей "Баварии" из-за травмы

Хавбек "Баварии" Леон Горецка пропустит несколько матчей Бундеслиги из-за травмы. Об этом сообщает Bild.



По данным источника, 24-летний футболист был травмирован в расположении сборной Германии перед матчем отбора Евро-2020 с Нидерландами (2:4).



11 сентября футболист был прооперирован, у него удалили гематому. На восстановление игрока уйдет 2-4 недели.



"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 7 баллов.



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