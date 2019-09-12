Горецка пропустит несколько матчей "Баварии" из-за травмы
Хавбек "Баварии" Леон Горецка пропустит несколько матчей Бундеслиги из-за травмы. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, 24-летний футболист был травмирован в расположении сборной Германии перед матчем отбора Евро-2020 с Нидерландами (2:4).
11 сентября футболист был прооперирован, у него удалили гематому. На восстановление игрока уйдет 2-4 недели.
"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 7 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0