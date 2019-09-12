Горецка пропустит несколько матчей "Баварии" из-за травмы

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Горецка пропустит несколько матчей "Баварии" из-за травмы

Хавбек "Баварии" Леон Горецка пропустит несколько матчей Бундеслиги из-за травмы. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, 24-летний футболист был травмирован в расположении сборной Германии перед матчем отбора Евро-2020 с Нидерландами (2:4).

11 сентября футболист был прооперирован, у него удалили гематому. На восстановление игрока уйдет 2-4 недели.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 7 баллов.

Не пропустите: "Бавария" продолжает следить за восстановлением Сане| http://soccernews.ru
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