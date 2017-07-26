Горетцка близок к переходу в "Баварию"

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка в ближайшее время станет игроком "Баварии".

"Сделка с "Баварией" оформлена", - написал немецкий журналист Рафаэль Хонигстайн в своем твиттере.

Сумма трансфера не разглашается. Напомним, что контракт 22-летнего хавбека с "Шальке" истекает через год.

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