Горетцка близок к переходу в "Баварию"

Теги бавария мюнхенлеон горетцкашальке

Горетцка близок к переходу в "Баварию"Хавбек "Шальке" Леон Горетцка близок к переходу в мюнхенскую "Баварию".

Об этом заявил президент мюнхенцев Ули Хёнесс.

"Вопрос перехода Горецки в «Баварию» ещё не решён, и контракта с игроком у нас нет. Однако есть хорошие шансы на то, что Горецка будет играть в «Баварии». Этот переход был бы полезен для него", - сказал он. | http://soccernews.ru

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