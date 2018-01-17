Горетцка близок к переходу в "Баварию"

Хавбек "Шальке" Леон Горетцка близок к переходу в мюнхенскую "Баварию".

Об этом заявил президент мюнхенцев Ули Хёнесс.

"Вопрос перехода Горецки в «Баварию» ещё не решён, и контракта с игроком у нас нет. Однако есть хорошие шансы на то, что Горецка будет играть в «Баварии». Этот переход был бы полезен для него", - сказал он. | http://soccernews.ru