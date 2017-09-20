Горетцка еще не определился со своим будущим: он намерен сделать выбор среди двух клубов

Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка еще не определился со своим будущим, информирует Sport Bild.

По сведениям издания, 22-летний хавбек, которым интересуются английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль", намерен отдать предпочтение мюнхенской "Баварии" либо каталонской "Барселоне". Ввиду того, что контракт Горетцки с "Шальке" истекает летом следующего года, футболист может достаться его новому клубу совершенно бесплатно.

Напомним, "Шальке" ждет решения Горетцки. | soccernews.ru