Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка еще не принимал решения по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.

Об этом, как сообщает издание, рассказали агент 22-летнего хавбека Йорг Нойбауэр и спортивный директор "кобальтовых" Кристиан Хейдель. В частности, первый заявил: " Когда решение будет принято, мы с Леоном проинформируем "Шальке" в первую очередь ". Второй же подтвердил эти слова: " Леон не сообщал нам, что он решил изменить обстановку, и я доверяю Леону и его представителю, с которым я вчера связался ".