Горетцка еще не принимал решения по своему будущему
Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка еще не принимал решения по своему будущему, информирует El Mundo Deportivo.
Об этом, как сообщает издание, рассказали агент 22-летнего хавбека Йорг Нойбауэр и спортивный директор "кобальтовых" Кристиан Хейдель. В частности, первый заявил: "Когда решение будет принято, мы с Леоном проинформируем "Шальке" в первую очередь". Второй же подтвердил эти слова: "Леон не сообщал нам, что он решил изменить обстановку, и я доверяю Леону и его представителю, с которым я вчера связался".
Напомним, ранее сообщалось, что Горетцка уже определился со своим следующим клубом. | soccernews.ru
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|О
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|17
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|Боруссия Менхенгладбах
|17
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|17
|26
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Аугсбург
|17
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|Герта
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|Ганновер 96
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|Вольфсбург
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|17
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|Штутгарт
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