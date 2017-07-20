Горетцка интересен двум топ-клубам АПЛ

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Горетцка интересен двум топ-клубам АПЛ

Хавбек "Шальке" Леон Горетцка может сменить клубную прописку уже этим летом, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, на 22-летнего футболиста нацелились "Арсенал" и "Манчестер Сити". Наставники "канониров" и "горожан" Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола являются поклонниками игры немца.

Напомним, что контракт Горетцки с "Шальке" истекает следующим летом и полузащитник не намерен его продлевать. Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии уже договорился о переходе в "Баварию".

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