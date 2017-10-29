Горетцка испытывает проблемы с мышцами ноги

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка пропустил два последних матча своей команды из-за повреждения, сообщает немецкая пресса.

22-летний футболист испытывает проблемы с мышцами ноги. Сроки восстановления хавбека пока неизвестны.

В этом сезоне Горетцка сыграл за "Шальке" 10 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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