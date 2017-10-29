Горетцка испытывает проблемы с мышцами ноги
Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка пропустил два последних матча своей команды из-за повреждения, сообщает немецкая пресса.
22-летний футболист испытывает проблемы с мышцами ноги. Сроки восстановления хавбека пока неизвестны.
В этом сезоне Горетцка сыграл за "Шальке" 10 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Не пропустите: Горетцка сделал выбор между "Барселоной", "Ювентусом" и "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"
-
Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
-
Голы Месси и Паулиньо приносят "Барселоне" победу над "Атлетиком"
-
"Вильярреал" увозит ничью со стадиона "Атлетико"
-
Гол Азара приносит "Челси" выездную победу над "Борнмутом"
Лента новостей
-
Хайнкес похвалил Хамеса за игру в матче с "РБ Лейпцигом"
-
Тренер "Жироны" ответил на вопрос, будет ли персональная опека против Роналду
-
Монтелла: "Исход встречи решил топ-футболист, создавший два гола из ничего"
-
Бускетс: "Тер Штеген сыграл ключевую роль в нашей победе"
-
Соуза основной кандидат на смену Монтеллы
-
Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"
-
Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"
-
Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Атлетиком"
-
Горетцка испытывает проблемы с мышцами ноги
-
Шалимов как минимум до зимы останется у руля "Краснодара"
-
Перес решил не продавать Бэйла
-
"Севилья" – "Леганес" - 2:1 (обзор)
-
"Севилья" не без труда взяла верх над "Леганесом"
-
"Челси" готовит сумасшедшее предложение по Саулю
-
Фонсека: "Ничья со "Сталью" проявила недооценку противника"
-
Глушаков: "В матче с "Ростовом" сработало старое футбольное правило"
-
"Ливерпуль" теряет Ловрена
-
"Боавишта" – "Порту" - 0:3 (обзор)
-
"Порту" на выезде разгромил "Боавишту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|10
|23
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|20
|3
|РБ Лейпциг
|10
|19
|4
|Ганновер 96
|10
|18
|5
|Шальке
|10
|17
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Байер Леверкузен
|10
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|15
|10
|Герта
|10
|13
|11
|Аугсбург
|9
|12
|12
|Майнц 05
|10
|11
|13
|Вольфсбург
|10
|10
|14
|Штутгарт
|9
|10
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|10
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|10
|2