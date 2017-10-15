Горетцка, которым интересуются "Барселона" и "Бавария", не покинет "Шальке" зимой

Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка не покинет свой клуб в ближайшее зимнее трансферное окно.

Об этом, как информирует sport.es, заявил генеральный директор "кобальтовых" Кристиан Хейдель. В частности, он сообщил: " Для нас всегда существовало только два варианта - либо Горетцка продлевает контракт, либо остается до 2018-го года. Мы никогда не рассматривали вопрос с его преждевременной продажей ".

Напомним, Горетцкой интересуются мюнхенская "Бавария" и каталонская "Барселона".

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