Горетцка может перебраться в АПЛ

Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка может перебраться в английскую Премьер-Лигу уже в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, вариант с приобретением 22-летнего хавбека "кобальтовых" рассматривает "Ливерпуль", который видит в немце замену для Филиппе Коутиньо, намеревающегося в январе перейти в каталонскую "Барселону".

Отметим, что "сине-гранатовые" также претендуют на Горетцку.

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