Горетцка может перейти в "Баварию" в январе

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель не исключил, что полузащитник Леон Горетцка перейдёт в "Баварию" уже в январе.

Как сообщает Kicker, функционер "кобальтовых" дал понять, что клуб готов к соответствующим переговорам и теперь всё зависит от желания мюнхенцев.

Отметим, что зимой "Шальке" сможет выручить от продажи Горетцки определённую сумму, а летом потеряет его бесплатно.

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