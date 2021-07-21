Горетцка может покинуть "Баварию" бесплатно

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Горетцка может покинуть "Баварию" бесплатно

Фото: инстаграм Леона Горетцки/Автор неизвестен

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Леон Горетцка не может договориться с клубом о продлении контракта, сообщает Sport1.de. 

По сведениям источника, футболист хочет остаться в "Баварии", но клуб не готов платить ему требуемые 20 миллионов евро в год. Контракт хавбека истекает летом 2022 года, поэтому через год он может покинуть клуб бесплатно. Интерес к Горетцке проявляют "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 26-летний Горетцка провел за "Баварию" 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 ассистов. Рыночная стоимость игрока согласно порталу Transfermarkt составляет 70 миллионов евро.

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