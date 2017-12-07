Горетцка может пропустить оставшиеся матчи в 2017 году
Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка может пропустить оставшиеся матчи в 2017 году.
Футболист сборной Германии получил травму голени, из-за которой он уже пропускал некоторые матчи.
Ранее сообщалось, что Горетцка может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно, так как контракт игрока с "Шальке" заканчивается летом 2018 года.
Читайте: Горетцка пообещал в январе принять окончательное решение о своём будущем | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Лента новостей
-
Дзенга, де Бьязи и Неста претендуют на пост главного тренера "Кротоне"
-
Гаттузо прокомментировал поражение от "Риеки"
-
Аленичев: "Есть сомнения, что "Спартак" соберется на игру с ЦСКА"
-
Наставник АПОЭЛа назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
Мата: "На первой тренировке Ибрагимович сказал: "Надеюсь, вы знаете, что бог пришел"
-
Стала известна вероятность попадания команд друг на друга при жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Титов: "С какого хрена мы должны обыгрывать Египет, откуда такая уверенность?"
-
Мбаппе установил очередной рекорд
-
"Реал" вплотную приблизился к "Барселоне" по числу выигранных их игроками "Золотых мячей"
-
"Барселона" делает выбор между обладателем кубка Либертадорес и игроком сборной Германии
-
Титов о поражении "Спартака": "Это клеймо на всю жизнь"
-
Зимой Перес планирует приобрести трех игроков
-
Роналду: "Не вижу себя тренером в будущем"
-
Лучшие моменты с церемонии вручения "Золотого мяча"
-
Бубнов: "По качеству игры все российские клубы уступают фаворитам Лиги Европы"
-
УЕФА дисквалифицировал Карвахаля
-
Перес и Бэйл достигли соглашения по будущему валлийца
-
Перес: "Наряду с Ди Стефано Роналду является лучшим игроком в истории"
-
Наставник "Реала Сосьедад": "Зенит" показал себя очень эффективной командой"
-
Пеле поздравил Роналду с выигрышем очередного "Золотого мяча"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|14
|32
|2
|РБ Лейпциг
|14
|26
|3
|Шальке
|14
|25
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|24
|5
|Хоффенхайм
|14
|23
|6
|Боруссия Дортмунд
|14
|22
|7
|Аугсбург
|14
|22
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|22
|9
|Байер Леверкузен
|14
|21
|10
|Ганновер 96
|14
|19
|11
|Вольфсбург
|14
|17
|12
|Герта
|14
|17
|13
|Штутгарт
|14
|17
|14
|Майнц 05
|14
|15
|15
|Гамбург
|14
|14
|16
|Фрайбург
|14
|12
|17
|Вердер Бремен
|14
|11
|18
|Кельн
|14
|3