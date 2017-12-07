Горетцка может пропустить оставшиеся матчи в 2017 году

Теги шалькелеон горетцка

Горетцка может пропустить оставшиеся матчи в 2017 годуПолузащитник "Шальке" Леон Горетцка может пропустить оставшиеся матчи в 2017 году.

Футболист сборной Германии получил травму голени, из-за которой он уже пропускал некоторые матчи. 

Ранее сообщалось, что Горетцка может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно, так как контракт игрока с "Шальке" заканчивается летом 2018 года.

Читайте: Горетцка пообещал в январе принять окончательное решение о своём будущем | soccernews.ru

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