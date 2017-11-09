Горетцка может согласовать свой контракт с "Барселоной" уже в январе

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Горетцка может согласовать свой контракт с "Барселоной" уже в январеПолузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка может согласовать свой контракт с каталонской "Барселоной" уже в январе.

Как информирует El MUndo Deportivo, в начале 2018-го года "кобальтовые" отправятся на учебно-тренировочный сбор в Испанию, где, вполне вероятно, состоятся переговоры "сине-гранатовых" с представителями 22-летнего хавбека. Учитывая, что сам Горетцка отдает предпочтение переходу в "Барсу", вполне возможно, что уже зимой немец и каталонский гранд согласуют условия своего будущего сотрудничества.

Напомним, Месси просит включить в свой новый контракт с "Барселоной" интересный пункт. | soccernews.ru

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