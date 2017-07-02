Горетцка: "Мы показали, что можем играть в хороший футбол"
Хавбек сборной Германии Леон Горетцка оценил игру команды на Кубке Конфедераций.
"Я не обращал внимания на критику в наш адрес, честно говоря. Похожая ситуация была в прошлом году на Олимпиаде, когда молодая немецкая команда показала, что заслуживает, чтобы с ней считались. Так случилось и на Кубке Конфедераций. Мы показали, что можем играть в хороший футбол. Нам пришлось постараться, чтобы болельщики поддержали нас, и это не самая худшая вещь в мире" - приводит слова Горетцки Goal.com.
Сегодня в 21 :00 состоится финальный матч Кубка Конфедераций между сборными Чили и Германии.
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