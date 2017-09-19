Горетцка намерен отказать "Барселоне" и "Реалу"

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Горетцка намерен отказать "Барселоне" и "Реалу"Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка намерен отказать каталонской "Барселоне" и мадридскому "Реалу".

Как информирует Kicker, 22-летний хавбек, в услугах которого были заинтересованы оба испанских гранда, а также английский "Ливерпуль" и туринский "Ювентус", планирует принять предложение своего клуба о продлении действующего соглашения.

Напомним, сегодня "Шальке" сыграет против "Баварии"

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