Горетцка намерен отказать "Барселоне" и "Реалу"

Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка намерен отказать каталонской "Барселоне" и мадридскому "Реалу".

Как информирует Kicker, 22-летний хавбек, в услугах которого были заинтересованы оба испанских гранда, а также английский "Ливерпуль" и туринский "Ювентус", планирует принять предложение своего клуба о продлении действующего соглашения.

Напомним, сегодня "Шальке" сыграет против "Баварии".