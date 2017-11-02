Горетцка определился со своим будущим

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка решил, в каком клубе продолжит карьеру, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, немец сделал выбор в пользу "Барселоны". 22-летний футболист намерен присоединиться к "сине-гранатовым" следующим летом, когда истечёт его контракт с "Шальке".

Напомним, что кроме "Барселоны" на Горетцку претендовали "Бавария", "Ювентус" и "Ливерпуль".

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