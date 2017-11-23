Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка определился со своим следующим клубом, информирует SportBild.

По сведениям источника, 22-летний хавбек "кобальтовых" намерен уже в зимнее трансферное окно перебраться в каталонскую "Барселону". О своем желании футболист уже уведомил "сине-гранатовых". Решение немца сменить команду в январе объясняется тем, что в его контракте с "Шальке" есть пункт, согласно которому он получит 20% от суммы его трансфера в другой клуб. Летом же, когда у него истечет срок действия соглашения с "кобальтовыми", он уже не сможет заработать денег на своем переходе.

Напомним, "Барселона" провела переговоры с агентом Горетцки. | soccernews.ru