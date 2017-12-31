Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка определился со своим следующим клубом, информирует Marca.

По сведениям издания, 22-летний хавбек летом следующего года станет игроком мюнхенской "Баварии". Игрок уже достиг соответствующего соглашения с чемпионом Германии.

Отметим, что в подписании Горетцки были заинтересованы английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус".

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