Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка определился со своим следующим клубом, информирует Bild.

По сведениям издания, сою карьеру 22-летний хавбек "кобальтовых" продолжит в мюнхенской "Баварии". О своем решении футболист официально объявит после завершения зимнего сбора своей команды.

Помимо "Баварии" в подписании Горетцки также были заинтересованы туринский "Ювентус", каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль".

Напомним, спортдир "Айнтрахта" прокомментировал интерес "Баварии" к Ковачу. | soccernews.ru