Горетцка опровергает наличие договоренности с "Баварией"

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Горетцка опровергает наличие договоренности с "Баварией"

Хавбек "Шальке" Леон Горетцка заявил, что у него нет договоренностей о трансфере в "Баварию".

"У меня нет никакой договоренности с "Баварией", это полная чушь. Понимаю, что эта тема интересует людей. Ранее уже говорил, что если приму какое-то решение, то сообщу об этом.

Пока ничего не решено, мне нечего вам сказать. Я не определял для себя никаких дедлайнов. Решение будет зависеть от многих факторов" - приводит слова Горетцки Bild.

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