Горетцка подписал новый контракт с "Баварией"

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Горетцка подписал новый контракт с "Баварией"

Фото твиттер "Баварии"

"Бавария" на своём официальном сайте сообщила о продлении соглашения с полузащитником Леоном Горетцкой.

Стороны пролонгировали действующий контракт на четыре сезона - с 2022-го по 2026-й год.

Напомним, что 26-летним немцем интересовались "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

Горетцка выступает за "Баварию" с 2018 года, сыграл 118 матчей, забил 25 голов и сделал 26 ассистов.

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