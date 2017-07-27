Горетцка получил травму

Теги леон горетцкашальке

Горетцка получил травмуГлавный тренер "Шальке" Доменико Тедеско рассказал о травме хавбека команды Леона Горетцки.

По словам специалиста, футболист сборной Германии получил мышечную травму.

"Естественно, нам очень жаль, но речь идёт о маленькой травме", - сказал он.

В прошлом сезоне талантливый футболист сыграл в 30-ти матчах чемпионата Германии, став автором пяти голов и трех результативных передач. 

Читайте: Горетцка близок к переходу в "Баварию" | http://soccernews.ru

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