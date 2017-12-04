Горетцка пообещал в январе принять окончательное решение о своём будущем

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Горетцка пообещал в январе принять окончательное решение о своём будущем

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка, в услугах которого заинтересованы многие европейские топ-клубы, пообещал в январе принять окончательное решение о своём будущем.

"У меня есть предложения от клубов, которые необходимо изучить прежде, чем я приму решение о своём следующем шаге. Есть миллион мелочей, которые нужно учесть. Я очень тщательно подхожу к подобного рода вопросам. Мне нужно время, чтобы проанализировать все возможные сценарии. У меня нет чёткого графика, но могу сказать, что мы находимся на финальной стадии. Окончательное решение я приму в январе будущего года" - цитирует 22-летнего немца Sport.es.

Напомним, что контракт Горетцки с "Шальке" истекает летом 2018 года, поэтому уже с января футболист может вести переговоры с другими клубами.

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