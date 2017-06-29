Горетцка признан лучшим игроком матча Германия - Мексика
В полуфинальном матче Кубка Конфедераций сборная Германии разгромила Мексику со счетом 4:1.
Лучшим игроком этого поединка был признан хавбек немцев Леон Горетцка, который забил два мяча.
В финале Германия сыграет с Чили.
Не пропустите: Германия нокаутирует Мексику на "Фиште" и выходит в финал Кубка Конфедераций. | http://soccernews.ru
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|Группа A
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|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
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|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1