Горетцка призвал футболистов раскрывать свою ориентацию

Теги леон горетцка

Горетцка призвал футболистов раскрывать свою ориентациюФото: инстаграм Горетцки/Автор неизвестен

Полузащитник "Баварии" Леон Горетцка поделился мнением по поводу гомосексуализма в футболе и призвал футболистов-геев не скрывать ориентацию.

"Думаю, что это (каминг-аут футболиста) проложит путь для многих людей, которые больше не будут скрывать ориентацию.

Как команда, болельщики, клубы и общество мы должны поощрять игроков (делать каминг-аут) и судить их на основе выступлений, а не сексуальной ориентации", – сказал Горецка в интервью журналу Playboy.

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