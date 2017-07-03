Горетцка расхвалил организацию Кубка Конфедераций

Полузащитник сборной Германии Леон Горетцка считает, что Кубок конфедераций-2017 в России организовали на самом высоком уровне.

Напомним, что вчера сборная Германии стала победителем турнира. В финале немцы обыграли команду Чили со счетом 1:0.

"Турнир был организован на высочайшем уровне, и это показало, что мировой футбол сделал еще один шаг вперед. На Кубке конфедераций мы познакомились со стадионами и, что важнее, друг с другом, вынесли некоторые уроки и поняли, что хорошо подготовились к чемпионату мира", - сказал он.

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