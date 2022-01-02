Горетцка рассказал о своих приоритетах при подписании контракта
Фото: инстаграм Горетцки/Автор неизвестен
Хавбек сборной Германии и "Баварии" Леон Горетцка поделился своими приоритетами при подписании контракта.
– Оливер Кан говорит, что игра за "Баварию" ценнее, чем повышение зарплаты на несколько миллионов евро. Он прав?
– Точно есть более важные вещи, чем деньги. Когда говорят, что при переговорах по контракту игрок выбивает все до последнего евро, то они часто ошибаются. Деньги – не самое главное при подписании нового контакта.
Например, мне очень важно идентифицировать себя с клубом и командой. За последние два года мы отпраздновали много успехов, потому что здесь было создано что-то особое. Чтобы бороться за титулы на таком уровне, нужно, чтобы в команде были твои друзья, а не просто коллеги. Никакие деньги в мире не стоят этого, – сказал немецкий полузащитник.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20