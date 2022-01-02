Горетцка рассказал о своих приоритетах при подписании контракта

Фото: инстаграм Горетцки/Автор неизвестен

Хавбек сборной Германии и "Баварии" Леон Горетцка поделился своими приоритетами при подписании контракта.

– Оливер Кан говорит, что игра за "Баварию" ценнее, чем повышение зарплаты на несколько миллионов евро. Он прав?

– Точно есть более важные вещи, чем деньги. Когда говорят, что при переговорах по контракту игрок выбивает все до последнего евро, то они часто ошибаются. Деньги – не самое главное при подписании нового контакта.

Например, мне очень важно идентифицировать себя с клубом и командой. За последние два года мы отпраздновали много успехов, потому что здесь было создано что-то особое. Чтобы бороться за титулы на таком уровне, нужно, чтобы в команде были твои друзья, а не просто коллеги. Никакие деньги в мире не стоят этого, – сказал немецкий полузащитник.

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