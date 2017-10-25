Горетцка сделал выбор между "Барселоной", "Ювентусом" и "Ливерпулем"

Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка сделал выбор между каталонской "Барселоной", туринским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем", которые заинтересованы в его услугах.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 22-летний хавбек в настоящее время склоняется к тому, чтобы перебраться в стан "сине-гранатовых". При этом отмечается, что немаловажное влияние на решение футболиста оказал голкипер "Барсы" Марк-Андре тер Штеген, с которым Горетцка хорошо знаком по сборной Германии.

Напомним, "Барселона" снова просмотрела в действии Горетцку. | soccernews.ru