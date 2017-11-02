Горетцка сделал выбор между "Ювентусом", "Барселоной" и "Ливерпулем"

Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка определился со своим будущим, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 22-летний хавбек "кобальтовых" намерен отдать предпочтение каталонской "Барселоне" перед туринским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем", которые им интересуются.

Напомним, контракт Горетцки с "Шальке" истекает летом следующего года, поэтому другому клубу он достанется совершенно бесплатно.

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