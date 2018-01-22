Горетцка: "Сейчас самые тяжелые дни моей карьеры"

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка с пониманием относиться к реакции болельщиков гельзенкирхенцев по поводу его перехода в "Баварию".

"Сейчас самые тяжелые дни моей карьеры. Я рад, что атмосфера на стадионе была позитивной. Но я понимаю болельщиков, которые разочарованы. Свист огорчился меня. Я долго думал перед тем, как принять это решение", - сказал он.

Напомним, что летом футболист перейдет в "Баварию" на правах свободного агента.

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