Горетцка: "Сейчас самые тяжелые дни моей карьеры"

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Горетцка: "Сейчас самые тяжелые дни моей карьеры"Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка с пониманием относиться к реакции болельщиков гельзенкирхенцев по поводу его перехода в "Баварию".

"Сейчас самые тяжелые дни моей карьеры. Я рад, что атмосфера на стадионе была позитивной. Но я понимаю болельщиков, которые разочарованы. Свист огорчился меня. Я долго думал перед тем, как принять это решение", - сказал он.

Напомним, что летом футболист перейдет в "Баварию" на правах свободного агента. 

Читайте: "Бавария" в концовке матча дожимает "Вердер" | http://soccernews.ru

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