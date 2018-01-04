Горетцка согласился перейти в "Баварию"

Теги шалькебавария мюнхенлеон горетцка

Горетцка согласился перейти в "Баварию"
Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка близок к переходу в "Баварию", сообщает Kicker.

По сведениям издания, футболист принял решение перейти в мюнхенский клуб ближайшим летом, когда у него завершится контракт с гельзенкирхенцами. Таким образом хавбек достанется мюнхенцам бесплатно.

В борьбе за 22-летнего Горетцку "Бавария" сумела опередить "Барселону", "Ювентус" и "Ливерпуль".

Не пропустите: Спортивный директор "Баварии": "Горетцка нас интересует". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
Полная таблица

топ-5 тегов