Горетцка согласился перейти в "Баварию"



Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка близок к переходу в "Баварию", сообщает Kicker.

По сведениям издания, футболист принял решение перейти в мюнхенский клуб ближайшим летом, когда у него завершится контракт с гельзенкирхенцами. Таким образом хавбек достанется мюнхенцам бесплатно.

В борьбе за 22-летнего Горетцку "Бавария" сумела опередить "Барселону", "Ювентус" и "Ливерпуль".

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