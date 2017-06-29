Горетцка стал автором самого быстрого дубля в истории Кубка Конфедераций

Теги германиялеон горетцка

Горетцка стал автором самого быстрого дубля в истории Кубка Конфедераций

В полуфинальном матче Кубка Конфедераций сборная Германии играет с Мексикой.

После первого тайма немцы выигрывают со счетом 2:0. Оба мяча на счету хавбека Леона Горетцки.

Стоит отметить, что 22-летний Горетцка оформил самый быстрый дубль в истории турнира. 

Не пропустите: "Бавария" подпишет Горетцку через год на правах свободного агента. | http://soccernews.ru

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