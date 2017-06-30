Горетцка: "В финале с Чили будет битва"

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Горетцка: "В финале с Чили будет битва"

Полузащитник сборной Германии Леон Горетцка прокомментировал победу своей команды над Мексикой (4:1) в полуфинальном матче Кубка Конфедераций-2017.

"Рад, что сумел сделать дубль и помочь команде выйти в финал. Теперь постараемся сделать последний шаг к трофею. Против Чили мы уже играли, и во втором тайме показали, что нам по силам обыграть эту команду мирового уровня. В тот раз была ничья, так что попробуем еще раз. У нас на день меньше подготовки, зато чилийцы играли на полчаса больше. Так что в этом плане все честно. Будет битва", - приводят слова Горетцки российские СМИ.

В этом матче 22-летний Горетцка отметился дублем и был признан лучшим игроком поединка.

Матч Чили - Германия состоится 2 июля и начнется в 21:00 мск.

Не пропустите: Горетцка признан лучшим игроком матча Германия - Мексика. | http://soccernews.ru

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