Горетцка: "Вокруг моего перехода в "Баварию" подняли слишком большой шум"

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Горетцка: "Вокруг моего перехода в "Баварию" подняли слишком большой шум"
Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка прокомментировал свой предстоящий переход в "Баварию".

"Я серьезно думал о своем будущем и на сто процентов уверен в правильности этого шага. Считаю, что вокруг моего перехода в "Баварию" подняли слишком большой шум. Ближайший матч с "Баварией"? Играть с этой командой всегда означает нечто особенное. Конечно, моя ситуация также особенная", – приводит слова Горетцки Goal.com.

Напомним, что 22-летний Горетцка перейдет в "Баварию" летом на правах свободного агента.

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