Горетцка: "Я ещё не принял решения против "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Леон Горетцка недоволен тем, что журналисты слишком часто обсуждают вопрос о его будущем.

"Я никак не могу понять, почему эта тема всё снова поднимается в прессе. Это немного нервирует игроков "Шальке", и мне очень жаль, что это так действует на ребят. Я ещё не принял решения против "Шальке". В данный момент получаю большое наслаждение, играя за свою команду. И больше мне сказать об этом нечего", - сказал он.

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