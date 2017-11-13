Горетцка желает продолжить карьеру в АПЛ

Теги шалькелеон горетцкабавария мюнхенбарселоналиверпульчелси

Горетцка желает продолжить карьеру в АПЛПолузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка желает продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге.

Как информирует sport.es, 22-летний хавбек "кобальтовых" планирует отклонить возможные предложения мюнхенской "Баварии" и каталонской "Барселоны", так как хочет перебраться на Туманный Альбион, где в его услугах заинтересованы "Ливерпуль" и лондонский "Челси".

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