Горетцка желает продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка желает продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге.

Как информирует sport.es, 22-летний хавбек "кобальтовых" планирует отклонить возможные предложения мюнхенской "Баварии" и каталонской "Барселоны", так как хочет перебраться на Туманный Альбион, где в его услугах заинтересованы "Ливерпуль" и лондонский "Челси".

Не пропустите: Сара Саламо - новая девушка Иско. | soccernews.ru