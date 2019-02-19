Горькая стабильность "Саррибола": "Манчестер Юнайтед" выбивает "Челси" из Кубка Англии

В главном матче 1/8 финала Кубка Англии сошлись "Челси" и "Манчестер Юнайтед". До начала встречи все расклады говорили в пользу "Челси". Во-первых, "аристократы" не проигрывали "дьяволам" на "Стэмфорд Бридж" и претендовали на то, чтобы пятый раз ряду выбить "Юнайтед" из Кубка Англии. Во-вторых, "Челси" получил хорошую порцию холодного душа в игре с "Сити", и общественность надеялась, что, если игроки все еще верят в идеи Сарри, тренер настроит команду на мощную игру. В-третьих, сам "Манчестер" порядком испортил свою репутацию в игре против ПСЖ и заставил усомнится в своих успехах при Сульшере. Как мы уже говорили в анонсе к матчу – преамбула получилась на славу.

Пролог самого матча не заставил зрителей усомнится в намерениях обеих команд. Первая 10-минутка разделилась ровно на 2 части. В первой "Манчестер Юнайтед" попытался навязать "Челси" свою игру и активно использовал высокий прессинг, несколько раз опасно приблизившись к чужим воротам. Во второй части уже правил "Челси". Команда Сарри отодвинула "Юнайтед" у своих ворот и усилиями фланговых игроков зацепилась на чужой половине поля. Именно "аристократы" создали первый момент в матче. На 11 минуте Давид Луиз в своем стиле мощно пробил со штрафного, Ромеро отбил мяч перед собой, а на добивании первым оказался Педро – удар испанца с близкой дистанции пришелся в створ, но голкипер перевел его на угловой. Стоит признать, что "Юнайтед" сразу же огрызнулся. Эррера опасно пробил из-за пределов штрафной, но Кепа вытащил игровой снаряд с дальнего угла.

Довольно динамическая игра начала постепенно затухать к середине тайма, но не затухла окончательно, так как "Юнайтед" ее взорвал. Ромелу Лукаку отошел в центр поля, отвоевал мяч для своей команды и запустил быструю контратаку. Погба прорвался по левому флангу и вырезал точнейшую передачу на Эрреру, о котором забыли как центральные, так и фланговые защитники. Как итог, беспрепятственный удар головой в дальний угол в ближней дистанции и Кепа даже не шелохнулся – 0:1. Почти аналогичная ситуация случилась и перед самым перерывом. Полузащитники "аристократов" неудачно сыграли в центре поля, Погба быстро перехватил мяч и перевел его на правый фланг на забегания Рэшфорда, тот сблизился со штрафной и навесной передачей вернул игровой снаряд на француза. Закрыть Погба не успели, отчего удар головой в падении получился еще более красивы, и еще более трагичным для "Челси" – 0:2.

Во втором тайме "Челси" попытался закрепится на чужой половине поля и отчасти это даже получилось. У ворот "красных дьяволов" существенно увеличилось количество угловых, но при этом совершенно не прибавилось моментов. В первой половине второй 45-минутке ближе всех к голу был Эден Азар. Бельгиец получил мяч после вбрасывания аута, ворвался в штрафную, обманул одного из соперников и целил в дальний угол, но в последний момент защитники заблокировали полет игрового снаряда и перевели его на угловой. Тактика "Манчестера" смотрелась вполне понятно. Команда Сульшера изобразила времена Моуринью и просто уплотнила собственную половину поля, регулярно выбегая в быстрые атаки.

Действия "Юнайтед" и нежелание Сарри менять тактический рисунок игры привели к тому, что конец игры получился довольно скучным и не побаловал ни результативными попытками финального штурма, ни результативными попытками быстрых атак и доведения счета до разгромного. Сарри снова проиграл и в воздухе все сильнее попахивает отставкой. Не исключено, что ближайшие недели станут для итальянца последними в статусе главного в "Челси". Сульшер, в свою очередь, реабилитировался за ПСЖ и дал позитивный настрой фанатам перед ближайшими битвами с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" и "Арсеналом".

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2

Голы: Эрррера, 31 – 0:1; Погба, 45 – 0:2.

"Челси": Кепа – Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Рюдигер, Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 71) – Азар, Педро (Виллиан, 58), Игуаин.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро – Янг, Смоллинг, Линделёф, Шоу – Матич, Эррера, Погба – Мата (Перейра, 76), Рэшфорд (Мактоминей, 90+3), Лукаку (Санчес, 73).