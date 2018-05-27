Горлукович: "Кариус оказался не готов к финалу"

Известный в прошлом футболист Сергей Горлукович объяснил ошибки, допущенные голкипером "Ливерпуля" Лорисом Кариусом в финальном матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Чем объяснить ошибки Кариуса? А вратарь оказался не готов к игре. Я не знаю, почему Клопп не поменял его после первого гола. Кариус оказался не готов к финалу Лиги Чемпионов, перегорел", - приводит слова бывшего футболиста СЭ.

Напомним, об ошибках Кариуса высказался Джеррард. | soccernews.ru