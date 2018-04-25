Горлукович: "Новички "Спартака" даже в нашем нулевом чемпионате не выдерживают"

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Горлукович: "Новички "Спартака" даже в нашем нулевом чемпионате не выдерживают"Известный в прошлом футболист Сергей Горлукович раскритиковал московский "Спартак" за работу на трансферном рынке.

"Разве так можно заниматься селекцией? Не пора ли определенным людям на выход? Никто ведь из новичков не заиграл... Ханни - не уровень "Спартака"! Ну не переубедите вы меня в отношении этого футболиста. "Урал" - возможно, да, "Амкар", но точно - не "Спартак". Мы же говорим о пока еще действующем чемпионе. А вы мне про Ханни… Несерьезно. Я уж молчу про Максимовича и Педро Рошу. Здесь всем все понятно. Слабый селекционный отдел! Эти игроки даже в нашем нулевом чемпионате не выдерживают", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Горлукович посоветовал Промесу покинуть "Спартак". | soccernews.ru

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