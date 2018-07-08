Горлукович призывает Головина покинуть чемпионат России

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Горлукович призывает Головина покинуть чемпионат России

Экс-игрок сборной России Сергей Горлукович высказался о дальнейшей карьере Александра Головина.

"На Головина у меня огромная надежда. Честь и хвала этому парню - прогрессирует, идет по нарастающей. И нельзя ему останавливаться, оставаясь в нашем пешеходном чемпионате! Пропадет он у нас, е-мое! Уезжай! Слава Богу, в ЦСКА работает лучший президент за всю историю российского футбола - Евгений Гинер. Уверен, он все понимает.

Да, Дзагоев вчера сыграл неплохо. Но ведь Алан так никуда и не уехал. Хотя его долгие годы все называли перспективным... Не хочется, чтобы Головин остался вечно подающим надежды" - приводят слова Горлуковича российские СМИ.

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