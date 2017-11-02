Горлукович: "Промес даже пьяным будет лучшим в РФПЛ"

Известный в прошлом футболист Сергей Горлукович высоко оценил уровень игры вингера московского "Спартака" Квинси Промеса.

"Для него российский чемпионат никакой сложности не представляет. Ему в принципе можно подписать контракт со "Спартаком" еще на 10 лет и играть на своем уровне, не особо напрягаясь, получая удовольствие от жизни. Он даже пьяным будет лучшим в нашей лиге, где нет ни скоростей, ничего", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Промес был готов обыгрывать "Севилью". | soccernews.ru