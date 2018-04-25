Горлукович: "Промес деградирует, ему надо уезжать в Европу"

Известный в прошлом футболист Сергей Горлукович призвал вингера московского "Спартака" Квинси Промеса уезжать в Европу.

"Что происходит с Промесом? Сейчас он проводит очень слабый отрезок. Очень блеклый. Если Промес не уедет в Европу, то его затянет наше болото. Деградирует. Он многое сделал для "Спартака! Надо уезжать в Европу! Иначе…", - приводит слова бывшего футболиста СЭ.

Напомним, "Спартак" может расстаться с Каррерой или Глушаковым. | soccernews.ru