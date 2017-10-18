Горлукович советует Промесу покинуть "Спартак"

Известный в прошлом футболист Сергей Горлукович советует вингеру московского "Спартака" Квинси Промесу покинуть свой клуб.

"Если Промес хочет прогрессировать, то нужно ему, конечно, уезжать. Уровень, безусловно, позволяет. Куда уезжать? Я бы посоветовал в Англию. Это все-таки сейчас сильнейший чемпионат... Считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Промес повторил уникальное достижение ван Нистелроя. | soccernews.ru