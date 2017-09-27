Горлукович: "Спартак" бился и старался? Разве это достижение?"

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Горлукович: "Спартак" бился и старался? Разве это достижение?"Известный в прошлом футболист Сергей Горлукович раскритиковал московский "Спартак" за матч группового этапа Лиги Чемпионов против английского "Ливерпуля".

"В игре против "Ливерпуля", честно говоря, ничего не ожидал. Если соперник имел шесть классных моментов, то о чем еще можно говорить? Меня удивила реализация "Ливерпуля". А "Спартак", к сожалению, в этом сезоне ничем не удивляет. "Спартак" бился и старался? Если бы еще в Лиге Чемпионов не старались! Мы уже дошли до того, что "Спартак" борется! Чемпион старается - вот ведь достижение какое!", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Бышовец оценил шансы "Спартака" на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии
Евгений

ГОРЛУКОВИЧ: "СПАРТАК" БИЛСЯ И СТАРАЛСЯ? РАЗВЕ ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ?" Для кого и НЕТ, а для Спартака это "большое" достижение со знаком МИНУС!!! Хочу выразить ГЛУБОКОЕ удовлетворение тем, что мы с вами наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно "мужественная" игра Спартака. Итогом этого "мужества" стало всего ТРИ удара в створ ворот Ливерпуля за всю игру! Для Спартака это оказалось очень много, а для Ливерпуля в их ворота - МИЗЕР, по футбольным меркам Лиги чемпионов. Один голевой момент со штрафного, с большой ошибкой вратаря, который помог Спартаку забить, за счёт того, что неумело выставил стенку и сместился в другую строну, оголив голевую дыру в своих воротах, и два удара, курам НАСМЕХ, которые не представляли никакой опасности для ворот Ливерпуля. Спартак установил АНТИРЕКОРД своего результативного футбола и продемонстрировал всем умение водить АВТОБУС перед своей штрафной! А игроки Ливерпуля установили рекорд РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ моментов у ворот Спартака! И дело здесь даже не в автобусе Спартака перед воротами, а дело в потере МЕТКОСТИ Ливерпулем. Должно было шесть ЗАЛЕТЕТЬ в ворота Спартака, при БЕЗОБРАЗНОЙ игре защиты, а забили всего один в мастерской контратаке. В этом матче Спартак чудесным образом, ОТСКОЧИЛ. Спартаку КРУПНО и несказанно повезло в этом матче! Забей Ливерпуль свои моменты, хотя бы шесть из 24-Х созданных и все ЗАБЫЛИ бы о "мужестве" Спартака и его защитном автобусе! Плевались бы налево и направо от такой безобразной игры защиты Спартака, а так, вроде бы, "достойно" и "мужественно" сыграли на ничью, потому что на большее Спартак НЕ СПОСОБЕН наиграть. Это предел их футбольных возможностей! Спартак на НИЧЬЮ тоже не наиграл. Это не Спартак отстоял ничью, а Ливерпуль ПОДАРИЛ Спартаку ничью и ПРЕПОДНЁС её им на блюдечке с голубой каёмочкой, с хлебом солью ПРЕПОДНЁС и бросил её в ноги Спартаку, в знак своего УДИВИТЕЛЬНОГО расточительного гостеприимства!

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бом бом

как же надоели эти эксперты, покажите хоть 1 кубок ЛЧ которые вы якобы крутые игроки завоевали, все мы знаем уровень РФПЛ, и Спартак играл против одного из сильнейших клубов планеты, а эти после каждой игры *ко ко ко*

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