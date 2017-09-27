Горлукович: "Спартак" бился и старался? Разве это достижение?"

Известный в прошлом футболист Сергей Горлукович раскритиковал московский "Спартак" за матч группового этапа Лиги Чемпионов против английского "Ливерпуля".

"В игре против "Ливерпуля", честно говоря, ничего не ожидал. Если соперник имел шесть классных моментов, то о чем еще можно говорить? Меня удивила реализация "Ливерпуля". А "Спартак", к сожалению, в этом сезоне ничем не удивляет. "Спартак" бился и старался? Если бы еще в Лиге Чемпионов не старались! Мы уже дошли до того, что "Спартак" борется! Чемпион старается - вот ведь достижение какое!", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Бышовец оценил шансы "Спартака" на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru