Горлукович: "Спартак" играл хорошо"

Известный в прошлом футболист Сергей Горлукович прокомментировал разгромное поражение московского "Спартака" английскому "Ливерпулю" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Верил ли я по ходу матча, что "Спартак" может спасти игру? Да о чем вы говорите?! Полнейшая безнадега! "Спартак", конечно, играл хорошо... первые две минуты. А потом все стало на свои места. Совершенно необязательный пенальти. Ошибка Джикии. Человек еще мяч не получил, а он зачем-то фолит. Какие тут еще вопросы?", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Рой Кин считает "Спартак" не достойным соперником "Ливерпулю". | soccernews.ru