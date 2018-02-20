Горлукович: "За 10 лет в сборной России не нашли замену Березуцкому, это катастрофа"



Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович считает, что Василию Березуцкому не нужно возвращаться в сборную России, несмотря на возможность сыграть на Чемпионате Мира-2018.

"Не думаю, что Василий полезет обратно. Он уже решение принял. Возможно, хочет на хорошей ноте завершить карьеру. Зачем ему сборная? Он с братом и Игнашевичем лет 10 тащил сборную. Респект им! А возвращаться можно только в одном случае, если уверен, что команда не провалится на турнире. В противном случае ты подставишься. Если действительно уже понимаешь, что не тянешь, зачем народ смешить? Вдруг тебя "отвозят".

Я бы не советовал ему возвращаться. Василий многое сделал для национальной команды. Честь ему и почет. А вот то, что за 10 лет не нашли ему замену, это говорит о многом. Катастрофа просто! Ребята, где смена?! Деградация системы футбола", - приводят слова Горлуковича российские СМИ.

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