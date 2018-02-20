Горлукович: "За 10 лет в сборной России не нашли замену Березуцкому, это катастрофа"
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович считает, что Василию Березуцкому не нужно возвращаться в сборную России, несмотря на возможность сыграть на Чемпионате Мира-2018.
"Не думаю, что Василий полезет обратно. Он уже решение принял. Возможно, хочет на хорошей ноте завершить карьеру. Зачем ему сборная? Он с братом и Игнашевичем лет 10 тащил сборную. Респект им! А возвращаться можно только в одном случае, если уверен, что команда не провалится на турнире. В противном случае ты подставишься. Если действительно уже понимаешь, что не тянешь, зачем народ смешить? Вдруг тебя "отвозят".
Я бы не советовал ему возвращаться. Василий многое сделал для национальной команды. Честь ему и почет. А вот то, что за 10 лет не нашли ему замену, это говорит о многом. Катастрофа просто! Ребята, где смена?! Деградация системы футбола", - приводят слова Горлуковича российские СМИ.
Не пропустите: Василий Березуцкий не вернется в сборную России и может завершить карьеру. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12