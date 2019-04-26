Горлукович: "Зачем "Спартак" уволил Карреру? Наверное, кто-то хотел подзаработать"
Бывший защитник московского "Спартака" Сергей Горлукович остался крайне разочарован игрой "красно-белых" в матче 25-го тура чемпионата против тульского "Арсенала" (0:3).
"Зачем убирали Карреру? Я не знаю. Человек сделал команду чемпионом спустя 16 лет. Во втором сезоне стал третьим. Ну и зачем увольняли? Наверное, кто-то хотел подзаработать. Нашли кандидатуру тренера, которая кого-то устраивала. Чего тут рассуждать? Время все показывает.
С какого фига Кононов попал в "Спартак"? Вот этот вопрос у меня возникал. На каком основании его выбрали? Наверное, что-то хотели от него увидеть", - приводят слова Горлуковича российские СМИ.
Напомним, что в последних четырех матчах Российской Премьер-Лиги "Спартак" потерпел три поражения. В данный момент "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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